26-летний мужчина утонул в Луже

В субботу, 28 июля, в реке Лужа Малоярославецкого района утонул 26-летний мужчина.
Как нам рассказали 31 июля в калужском региональном управлении Следственного комитета, погибший - житель города Гусь-Хрустальный Владимирской области. Вместе со своим другом он приехал в нашу область в реабилитационный центр. В тот день оба мужчины, выпив, отправились купаться. В результате один из них утонул.
По данному факту следователи проводят проверку.
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