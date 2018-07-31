26-летний мужчина утонул в Луже

В субботу, 28 июля, в реке Лужа Малоярославецкого района утонул 26-летний мужчина.

Как нам рассказали 31 июля в калужском региональном управлении Следственного комитета, погибший - житель города Гусь-Хрустальный Владимирской области. Вместе со своим другом он приехал в нашу область в реабилитационный центр. В тот день оба мужчины, выпив, отправились купаться. В результате один из них утонул.

По данному факту следователи проводят проверку.

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