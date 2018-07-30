Водитель «Ауди» протаранил фуру и погиб в Балабаново

Утром в понедельник, 30 июля, водитель Audi A5 врезался в фуру в районе поворота на Балабаново на 95 километре Киевской трассы. Об этом нам рассказали в УГИБДД по Калужской области.

В результате ДТП водитель скончался до приезда скорой. Его личность пока не установлена.

Как сообщают очевидцы происшествия, автомобиль после столкновения отлетел в столб и загорелся. Осколки разметало по трассе.

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