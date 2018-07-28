Детей засыпало песком на карьере, 13-летний мальчик погиб

В четверг, 26 июля, трагедия произошла в Дзержинском районе. По предварительным данным, на детей, игравших на песчаном карьере, обрушился песок. Одну мальчику удалось выбраться, а второй – 13-летний – погиб.
- Это произошло в районе деревни Крюково, карьером это место называют, но работы там не ведутся, - рассказала в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» Татьяна Кузнецова. - Ребята там делали ходы, в песке ковырялись, произошло обрушение.
- Засыпало моего брата, недалеко от дачи, где он был с нашими родителями, - пояснила в свою очередь Дарья Хохлова. - Поехал с ребятами играть, но не учли, что когда будут рыть, обрушится песок. Их всего было трое. Когда песок обрушился, одного засыпало наполовину, он смог вылезти, стал копать, другой за взрослыми побежал. «Скорая» и МЧС приехали мгновенно, но спасти не успели, не хватило кислорода.
В правоохранительных органах этот случай пока не комментировали.
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