В Калуге пропал 72-летний мужчина

С 19 июля неизвестна судьба 72-летнего Николая Павловича СБОРЩИКОВА. Он ушёл из своего дома в Калуге и не вернулся, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Пропавший может страдать потерей памяти и нуждаться в медицинской помощи.

Приметы:

Рост – 166 см,

Худощавое телосложение,

Русые волосы с залысиной,

Коричневая камуфляжная футболка,

Темно-синие спортивные штаны.

Если вы что-либо знаете об этом мужчине, звоните по телефонам 112 или 88007005452.