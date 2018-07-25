В Калуге пропал 72-летний мужчина

С 19 июля неизвестна судьба 72-летнего Николая Павловича СБОРЩИКОВА. Он ушёл из своего дома в Калуге и не вернулся, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Пропавший может страдать потерей памяти и нуждаться в медицинской помощи.
Приметы:
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Если вы что-либо знаете об этом мужчине, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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