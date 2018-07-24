Лихача будут судить за сбитого на «зебре» 11-летнего ребенка

Дело 42-летнего калужанина, сбившего ребенка на «зебре» в октябре прошлого года, направили в суд, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

ДТП произошло на Грабцевском шоссе. Ехавшая перед обвиняемым иномарка снизила скорость и остановилась перед пешеходным переходом, чтобы пропустить ребенка. Водитель на «Фольксваген Мультивен» даже не попытался затормозить, а выскочил на встречную полосу, чтобы обогнать остановившуюся машину. В итоге он сбил школьника, переходившего дорогу.

Ребенок получил серьезные травмы.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Лихачу грозит до двух лет лишения свободы.