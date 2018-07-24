Лихача будут судить за сбитого на «зебре» 11-летнего ребенка

Дело 42-летнего калужанина, сбившего ребенка на «зебре» в октябре прошлого года, направили в суд, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
ДТП произошло на Грабцевском шоссе. Ехавшая перед обвиняемым иномарка снизила скорость и остановилась перед пешеходным переходом, чтобы пропустить ребенка. Водитель на «Фольксваген Мультивен» даже не попытался затормозить, а выскочил на встречную полосу, чтобы обогнать остановившуюся машину. В итоге он сбил школьника, переходившего дорогу.
Ребенок получил серьезные травмы.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Лихачу грозит до двух лет лишения свободы.
|
Газовоз догнал троллейбус у Синих мостов 24.07.2018 13:17
Дерево рухнуло и перегородило полдороги 24.07.2018 10:45
Нашли тело подростка, упавшего в реку 19.07.2018 15:58
Мужчина погиб в огне 18.07.2018 13:27
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: