УАЗ заехал на обочину и утонул

На днях в Людиново произошло неординарное ДТП, сообщает группа «Калуга Жесть».

Местный житель ехал себе по дороге и никого не трогал. В одном из мест он чуть заехал на обочину и... утонул.

Дело в том, что в этом месте разрыли котлован для ремонта трубопровода. Яма подходила вплотную к дороге и, видимо, УАЗ заехал на нее колесом, соскользнул, завалился набок и наполовину утонул.

Машину пришлось вытаскивать краном.