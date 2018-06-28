63-летний мужчина сгорел в двухэтажном доме

В четверг, 28 июня, около двух часов ночи произошёл пожар в жилом двухэтажном доме в Калуге на улице Яновских.

- В результате пожара погиб хозяин дома – 63-летний мужчина, - сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Причины случившегося сейчас выясняются.

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