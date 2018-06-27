Пропавшую женщину нашли

В среду, 27 июня, была найдена пропавшая несколько дней назад жительница Белоусово, сообщает поисково-спасательные отряд «Лиза Алерт Калуга». Её жизни ничего не угрожает.
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