Пропавшую женщину нашли

В среду, 27 июня, была найдена пропавшая несколько дней назад жительница Белоусово, сообщает поисково-спасательные отряд «Лиза Алерт Калуга». Её жизни ничего не угрожает.

Как мы уже рассказывали, 41-летняя женщина, страдающая потерей памяти, ушла из дома в неизвестном направлении.