Пропала 41-летняя женщина

В понедельник, 25 июня, ушла из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась 41-летняя Виктория БУРМИСТРОВА. Она проживает в Белоусово.

Женщина дезориентирована, страдает потерей памяти и может назваться другим именем, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Примеры:

Рост – 170 см,

Глаза – карие,

Волосы – тёмно-русые,

Телосложение – очень-худая.

Была одета в синюю куртку на молнии с капюшоном, тёмно-синюю в чёрную полоску футболку с длинным рукавом, синие джинсы, чёрные кроссовки.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.