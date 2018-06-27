Пропала 41-летняя женщина

В понедельник, 25 июня, ушла из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась 41-летняя Виктория БУРМИСТРОВА. Она проживает в Белоусово.
Женщина дезориентирована, страдает потерей памяти и может назваться другим именем, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».
Примеры:
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Была одета в синюю куртку на молнии с капюшоном, тёмно-синюю в чёрную полоску футболку с длинным рукавом, синие джинсы, чёрные кроссовки.
Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.
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