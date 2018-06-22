Почти 500 тысяч заплатит собственник бензовоза за аварию в бору

Как мы рассказывали, до 1 июля должны быть устранены последствия аварии, которая произошла у калужского бора. Напомним, что что в конце мая бензовоз врезался в Toyota Corolla, а затем въехал в дерево. В итоге в лесу разлилось несколько тонн дизельного топлива.
- В результате аварии произошёл разлив нефтепродуктов, - рассказал нашему изданию в пятницу, 22 июня, руководитель Управления Росприроднадзора по Калужской области Иван ГЛУМОВ. - Площадь разлива составила 844 кв м. К счастью, большая часть нефтепродуктов разлилась по асфальту. Но были две небольшие утечки в лес – порядка 30 кв м. Специалистами нашей лаборатории взяты пробы, к сожалению, загрязнение почвы подтвердилось.
Ущерб почве оценили в 146 тысяч 400 рублей. Также были повреждены деревья в бору. Сумма ущерба составила 332 тысячи 668 рублей.
- В настоящее время решается вопрос о добровольном возмещение ущерба. Виновник приступил к ликвидации последствий розлива нефтепродуктов. Этот вопрос находится на контроле, - добавил Глумов.
Также он отметил, что все службы сработали оперативно, благодаря этому удалось локализовать место розлива.
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