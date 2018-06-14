«Ладу» подожгли на Московской

В ночь на четверг, 14 июня, в Калуге на улице Московской загорелся припаркованный автомобиль «Лада». По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог.

Никто из людей не пострадал, сообщает ГУ МЧС по Калужской области. Огнем уничтожен моторный отсек авто.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.