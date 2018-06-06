Тело женщины нашли под путепроводом на Терепце

Утром в среду, 6 июня, под путепроводом в районе Терепца нашли тело женщины.

- Женщина в домашнем халате и носках упала с моста, - рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Личность погибшей устанавливают. Каких либо повреждений, помимо тех, что она получила при падении, не обнаружено. Причина случившегося выясняется.

По сообщению очевидцев в группе «Калуга жесть», женщине на вид около 60 лет.