Тело женщины нашли под путепроводом на Терепце

Утром в среду, 6 июня, под путепроводом в районе Терепца нашли тело женщины.
- Женщина в домашнем халате и носках упала с моста, - рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Личность погибшей устанавливают. Каких либо повреждений, помимо тех, что она получила при падении, не обнаружено. Причина случившегося выясняется.
По сообщению очевидцев в группе «Калуга жесть», женщине на вид около 60 лет.
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