Мотоциклист сломал ноги в аварии с «Жигулями»

Около 23:05 в субботу, 2 июня, на улице Ленина в Обнинске столкнулись автомобиль ВАЗ 21043 и мотоцикл «Сузуки».

По предварительным данным ГИБДД, 30-летний водитель легковушки поворачивал налево и не пропустил 31-летнего мотоциклиста.

У пострадавшего сломаны ноги.

Фото: УГИБДД по Калужской области.