Московский мусор свозили в карьер в Малоярославце

Московский мусор свозился в карьер одной из деревень в Малоярославецком районе. Об этом в понедельник, 4 июня, на координационном совещании калужского областного правительства сообщил глава региона Анатолий АРТАМОНОВ.
Губернатору рассказали, что местные жители вовремя обнаружили в своей деревне столичный мусор, подняли тревогу и в итоге подъезд к этому карьеру был перекрыт.
- А что делать с тем, что привезли туда? – поинтересовался Артамонов.
- Надо вывозить! – ответили губернатору.
Прокуратура подала исковое заявление на владельца карьера. Именно ему и придётся избавляться от мусора.
Фото: лейтенант Калугин.
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