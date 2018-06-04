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Московский мусор свозили в карьер в Малоярославце

04.06.2018 15:07 9 1925 Елена Французова
Московский мусор свозили в карьер в Малоярославце

Московский мусор свозился в карьер одной из деревень в Малоярославецком районе. Об этом в понедельник, 4 июня, на координационном совещании калужского областного правительства сообщил глава региона Анатолий АРТАМОНОВ.

Губернатору рассказали, что местные жители вовремя обнаружили в своей деревне столичный мусор, подняли тревогу и в итоге подъезд к этому карьеру был перекрыт.  

- А что делать с тем, что привезли туда? – поинтересовался Артамонов.

- Надо вывозить! – ответили губернатору.

Прокуратура подала исковое заявление на владельца карьера. Именно ему и придётся избавляться от мусора.

Фото: лейтенант Калугин.


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Тэги: происшествие анатолий артамонов
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