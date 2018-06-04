Московский мусор свозили в карьер в Малоярославце

Московский мусор свозился в карьер одной из деревень в Малоярославецком районе. Об этом в понедельник, 4 июня, на координационном совещании калужского областного правительства сообщил глава региона Анатолий АРТАМОНОВ.

Губернатору рассказали, что местные жители вовремя обнаружили в своей деревне столичный мусор, подняли тревогу и в итоге подъезд к этому карьеру был перекрыт.

- А что делать с тем, что привезли туда? – поинтересовался Артамонов.

- Надо вывозить! – ответили губернатору.

Прокуратура подала исковое заявление на владельца карьера. Именно ему и придётся избавляться от мусора.

Фото: лейтенант Калугин.