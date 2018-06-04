5-летний мальчик ушёл от дома на 1,5 км

В Сухиничах 5-летний ребёнок ушёл гулять и не вернулся. Родители не смогли самостоятельно найти малыша и обратились в полицию, сообщает в понедельник, 4 июня, пресс-служба Росгвардии по Калужской области.
Обследование прилегающих улиц и дворовых площадок результатов не дало. Стражи порядка нашли пропавшего мальчика в полутора километрах от дома, на территории базы отдыха. Малыша вернули родителям.
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