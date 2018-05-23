Водитель сбил 82-летнего дедушку и скрылся

Во вторник, 22 мая, около 2:30 ночи на трассе А130 «Москва-Малоярославец-Рославль» в Жуковском районе произошло ДТП.

- По предварительной информации, неустановленный водитель ехал со стороны Малоярославца в сторону Москвы и сбил пешехода, который двигался во встречном направлении, - сообщает УГИБДД по Калужской области.

В результате ДТП пострадал 82-летний пенсионер. Его доставили в ЦРБ Обнинска. Обстоятельства ДТП устанавливаются.