КамАЗ сгорел на дороге

Во вторник, 22 мая, на пересечении улицы Энгельса и проспекта Маркса в Обнинске сгорел КамАЗ.
Причины пожара сейчас выясняются. Как сообщают очевидцы в соцсетях, в момент возгорания водителя в кабине не было.
Фото и видео: obninsk.name.
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