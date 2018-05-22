КамАЗ сгорел на дороге

Во вторник, 22 мая, на пересечении улицы Энгельса и проспекта Маркса в Обнинске сгорел КамАЗ.

Причины пожара сейчас выясняются. Как сообщают очевидцы в соцсетях, в момент возгорания водителя в кабине не было.

Фото и видео: obninsk.name.