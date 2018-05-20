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В Тарусе трагически погиб основатель первого городского частного музея

20.05.2018 21:12 0 5299 Дмитрий Ивьев
В Тарусе трагически погиб основатель первого городского частного музея

На днях в Тарусе погиб основатель первого городского частного музея, художник Сергей ЖАРОВ. Трагический случай произошёл, когда он работал в мастерской.

- Несчастный случай с болгаркой, - написала на своей странице в «ВКонтакте» Ольга Кузнецова.

Многие из экспонатов этого музея сделаны из металлолома. В забавных персонажей превратились гайки, винтики, шестерёнки, глушитель от мотоцикла и даже тяпка.

— По профессии я столяр, — рассказывал нам ранее Сергей Жаров.— Двадцать лет делал окна, двери, мебель, а потом с этим завязал и занялся чем-то таким непонятным.

Похороны Сергея Жарова состоялись 20 мая. Выражаем соболезнования родным и близким погибшего.


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Тэги: происшествие сергей жаров
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