В Тарусе трагически погиб основатель первого городского частного музея

На днях в Тарусе погиб основатель первого городского частного музея, художник Сергей ЖАРОВ. Трагический случай произошёл, когда он работал в мастерской.

- Несчастный случай с болгаркой, - написала на своей странице в «ВКонтакте» Ольга Кузнецова.

Многие из экспонатов этого музея сделаны из металлолома. В забавных персонажей превратились гайки, винтики, шестерёнки, глушитель от мотоцикла и даже тяпка.

— По профессии я столяр, — рассказывал нам ранее Сергей Жаров.— Двадцать лет делал окна, двери, мебель, а потом с этим завязал и занялся чем-то таким непонятным.

Похороны Сергея Жарова состоялись 20 мая. Выражаем соболезнования родным и близким погибшего.