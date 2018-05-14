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В Калуге качели рухнули вместе с детьми по вине алкоголиков

14.05.2018 16:55 13 2299 Елена Французова
В Калуге качели рухнули вместе с детьми по вине алкоголиков

На прошлой неделе во дворе дома №121 на улице Баррикад качели рухнули вместе с двумя девочками. Как сообщает калужское региональное управление Следственного комитета, в результате никто не пострадал. Следователи проводят проверку.

Это происшествие обсудили в понедельник, 14 мая, на планёрке в горуправе.   

Заместитель начальника управления городского хозяйства Денис НЕФЁДОВ рассказал, что за день до случившегося на качелях качались асоциальные элементы.

- На всех площадках у нас размещено, что использовать могут их дети до 14 лет. К сожалению, ребро жёсткости было сломано, и уже под девочками оно сломалось.

9 апреля сотрудники городской управы проводили годовой технический контроль, в частности были осмотрены качели на Баррикад. Нефёдов утверждает, что тогда они были в исправном состоянии.

- Мы демонтировали эти качели, - заявил Нефёдов.

- А что вместо них будет? – поинтересовался городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ.

- Пока ничего не будет.

Разумовский распорядился установить на месте демонтированных качелей новые, чтобы место не пустовало.

- В целом, по этим объектам, коллеги, тема безопасного города [вотчина] управления городского хозяйства, - подчеркнул Разумовский. - Нам надо реестр составить, подумаем, как будем решать планово, постепенно. На самом деле, все площадки такого рода должны оснащаться камерами видеонаблюдения в непосредственной близости, чтобы всегда можно было посмотреть. В случае, если там, как вы говорите, асоциальные элементы [сломали], розыскные мероприятия провести, за их счёт восстанавливать. Сколько площадок у нас? Сколько площадок, столько и камер! По одной камере на каждую площадку. Понятно, не сразу, это дорогостоящее мероприятие, но планово - в рамках «Безопасного города».


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Тэги: происшествие дети денис нефедов дмитрий разумовский
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