В Турынино сожгли «Газель»

В четверг, 10 мая, около часу ночи загорелась «Газель» на улице Льва Толстого в Турынино.

Как сообщает ГУ МЧС по Калужской области, огнём полностью уничтожены все сгораемые конструкции автомобиля.

Причина пожара – поджог.

Сумма ущерба устанавливается.