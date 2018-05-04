39-летний мужчина погиб, перевернувшись на снегоболотоходе

В четверг, 3 мая, около 5 часов утра в районе дома №3 по улице Речная деревни Ладыжино Тарусского района произошло ДТП.

- По предварительной информации, 39-летний водитель снегоболотохода, двигаясь по грунтовой дороге к реке Оке, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта, - сообщает Управление ГИБДД России по Калужской области.

В результате ДТП погиб водитель снегоболотохода.

Фото: УГИБДД России по Калужской области.