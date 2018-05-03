Ветерану ВОВ установили памятную доску в Калуге

3 мая на Калужском заводе электронных изделий состоялось торжественное открытие мемориальной доски, посвященной ветерану Великой Отечественной войны Григорию Ивановичу Сергееву, проработавшему на заводе более 40 лет.
– Сегодня мы открываем памятную доску и отдаём дань памяти Герою Социалистического Труда, талантливому рационализатору и изобретателю Григорию Ивановичу Сергееву, – обратился к собравшимся Глава городского самоуправления Калуги Александр ИВАНОВ, – мне посчастливилось знать его, в далёкие 70-е годы он всегда был в активе нашего города и принимал участие во всех массовых и общественно-политических мероприятиях. Это был скромный человек, но очень талантливый изобретатель.
Завершилось мероприятие минутой молчания в память о погибших заводчанах и возложением цветов к мемориалу посвященному памяти воинов Великой Отечественной.
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