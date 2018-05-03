Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Пятница, 04 мая
$ 62.00 0.73
75.21 0.55
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

Ветерану ВОВ установили памятную доску в Калуге

03.05.2018 15:34 0 903
Ветерану ВОВ установили памятную доску в Калуге

3 мая на Калужском заводе электронных изделий состоялось торжественное открытие мемориальной доски, посвященной ветерану Великой Отечественной войны Григорию Ивановичу Сергееву, проработавшему на заводе более 40 лет.

–  Сегодня мы открываем памятную доску и отдаём дань памяти Герою Социалистического Труда, талантливому рационализатору и изобретателю Григорию Ивановичу Сергееву, – обратился к собравшимся Глава городского самоуправления Калуги Александр ИВАНОВ,  – мне посчастливилось знать его, в далёкие 70-е годы он всегда был в активе нашего города и принимал участие во всех массовых и общественно-политических мероприятиях. Это был скромный человек, но очень талантливый изобретатель.

Завершилось мероприятие минутой молчания в память о погибших заводчанах и возложением цветов к мемориалу посвященному памяти воинов Великой Отечественной.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: общество городская дума 9 мая
Еще новости из рубрики «Происшествия»

В Калужской области появится «Кванториум» за 57 млн. рублей 03.05.2018 14:58

Бинго! Контракт на строительство Дворца спорта всё-таки заключили 03.05.2018 10:47

Калужские клещи заражены боррелиозом 03.05.2018 10:02

На первомай в Калуге открыли обновлённую Доску Почёта 03.05.2018 08:13

Александр Иванов и депутаты Городской Думы приняли участие в первомайском митинге 03.05.2018 08:09

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вт 08 мая, 15:00
День победы: полная афиша праздника
Калуга
вс 13 мая, 14:00
Веселые старты для собак
Сквер им. Волкова
вс 10 июня, 10:30
Детский фестиваль "Петухи и гуси в городе Тарусе"
Таруса

Для детей

пт 04 мая, 18:00
Цирк-Шапито
Торговый Квартал, ТРЦ
сб 05 мая, 13:00
Сверхъестественная Суббота
Безумная лаборатория
сб 05 мая, 17:00
Программа "Подводные приключения"
Дело в Соусе, кафе
вс 06 мая, 11:00
Рисование картин цветным песком
Тарарам, детская игровая площадка

Концерты

пт 04 мая, 19:00
«Песни Великой Победы»
Дом музыки
сб 05 мая, 19:00
Концерт «За несколько дней до Победы...»
Филармония
сб 05 мая, 21:00
Группа Океаны
GaragE Bar (Бар Гараж)
вс 06 мая, 19:00
Группа "Моды"
Мажор, бар

Кино

Мстители: Война бесконечности
Тренер
Собибор
Папа-мама гусь
Новости компаний

Филиал «Калугаэнерго» восстановил электроснабжение потребителей

Калужская индустрия туризма и отдыха выбирает «Ростелеком»

Стартовали продажи «Умного дома» от «Ростелекома»

МегаФон обеспечил связью участников «ФармЭволюции»

Опросы
Опрос от «Rabota.ru»: Как вы считаете, какая из компаний достойна звания «Работодатель года – 2017»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Всё же пятница...

drughunter 27 апр 2018 19:24

Юмор и флуд - Первому игроку приготовиться

Viktorch1311 31 мар 2018 22:51

ЧК - "Боярышник"

Viktorch1311 30 мар 2018 12:04

ЧК - Жадность

Viktorch1311 26 мар 2018 12:59

Новости партнеров

Топ-5 лучших спальных мешков по отзывам покупателей

Что выбрать для жилья: особенности и преимущества

Основные выгоды удобного сотрудничества с надежным форекс-брокером FX-INVEST

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.