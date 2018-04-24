71-летний мужчина пропал в лесу

В воскресенье, 22 апреля, ушёл в лес и до сих пор не вернулся 71-летний Анатолий Егорович НОВИКОВ.
В понедельник волонтёры приступили к его поискам. Мужчина проживает в селе Новослободск Думиничского района, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».
Приметы:
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С собой у мужчины белая сумка, ножик, спички.
Волонтёры выехали на место, но пока найти мужчину не удалось.
Всех, кто готов участвовать в поисках, просят звонить по телефону: +79611352180.
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