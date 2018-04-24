71-летний мужчина пропал в лесу

В воскресенье, 22 апреля, ушёл в лес и до сих пор не вернулся 71-летний Анатолий Егорович НОВИКОВ.

В понедельник волонтёры приступили к его поискам. Мужчина проживает в селе Новослободск Думиничского района, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Приметы:

рост - 175 см,

телосложение - худощавое,

глаза - голубые,

волосы - седые, коротко подстриженные,

был одет в тёплую камуфляжную куртку, камуфляжные штаны, кепку и чёрные высокие сапоги.

С собой у мужчины белая сумка, ножик, спички.

Волонтёры выехали на место, но пока найти мужчину не удалось.

Всех, кто готов участвовать в поисках, просят звонить по телефону: +79611352180.