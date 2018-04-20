Ночью сгорели КамАЗ и трактор

В пятницу, 20 апреля, во втором часу ночи случился пожар на улице Подольских Курсантов в Малоярославце. Загорелась деревянная пилорама.

В результате пожара пилорама сгорела полностью, частично уничтожены трактор и КамАЗ.

- Пожарным удалось спасти шесть лесовозов, трактор и склад. Причина пожара и сумма ущерба устанавливается, - рассказали нам в ГУ МЧС по Калужской области.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.