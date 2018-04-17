Гранату нашли в 3 метрах от железной дороги

На днях в Думиничском районе местные жители обнаружили гранату Ф1 времён Великой Отечественной войны. Об этом во вторник, 17 апреля, сообщает региональное управление ГУ МЧС.
Боеприпас находился в трёх метрах от железнодорожного полотна перегона «Думиничи - Живодовка».
Сотрудники МЧС обезвредили опасный предмет.
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