Итоги на дороге: 173 человека погибли в ДТП за прошлый год

В среду, 4 апреля, состоялось заседание комиссии по безопасности дорожного движения. На ней главный дорожный полицейский Калужской области Алексей ХОЛОПОВ озвучил итоги аварийности за прошлый год.

Всего в 2017-м зарегистрировано более полутора тысяч аварий с пострадавшими. В них погибли 173 человека, а 2060 получили травмы. В среднем в области в день происходит пять ДТП с пострадавшими или погибшими в них людьми.