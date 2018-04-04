Женщина выпала из легковушки на дорогу

Во вторник, 3 апреля, около 15:00 в районе дома № 8 на улице Некрасова в Кондрово произошло ДТП.

- 49-летний водитель Nissan Almera, высаживая пассажира, начал движение не убедившись, что женщина покинула салон автомобиля, - сообщает УГИБДД России по Калужской области.

В результате 65-летняя женщина выпала из машины на дорогу. Водитель с места ДТП скрылся.

У пострадавшей ушиб обеих лучезапястных суставов, поясничного отдела позвоночника и правого коленного сустава.