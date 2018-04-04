Главная > Новости > Происшествия

Женщина выпала из легковушки на дорогу

04.04.2018 10:09 5 2326 Елена Французова
Женщина выпала из легковушки на дорогу

Во вторник, 3 апреля, около 15:00 в районе дома № 8 на улице Некрасова в Кондрово произошло ДТП.

- 49-летний водитель Nissan Almera, высаживая пассажира, начал движение не убедившись, что женщина покинула салон автомобиля, - сообщает УГИБДД России по Калужской области.

В результате 65-летняя женщина выпала из машины на дорогу. Водитель с места ДТП скрылся. 

У пострадавшей ушиб обеих лучезапястных суставов, поясничного отдела позвоночника и правого коленного сустава. 


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: происшествия дтп
Еще новости из рубрики «Происшествия»

Прокурор против: подростка за пьянку наказали слишком строго 03.04.2018 10:57

Разумовский обещал лично проверить соцобъекты на пожарную безопасность 02.04.2018 17:50

Хрусталку громят: малолетки разносят детские площадки, кидаются кирпичами и срывают флаги 02.04.2018 13:32

Автобус насмерть сбил пешехода 02.04.2018 12:06

Автомобиль выгорел полностью 02.04.2018 10:10

Комментарии читателей: 5 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 06 апреля, 18:00
Студенческая Весна 2018
Калуга
сб 14 апреля, 11:00
Благотворительный фестиваль детского творчества
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
сб 14 апреля, 12:00
День анимешника
Площадь Победы
сб 21 апреля, 12:00
Фестиваль-конкурс казачьей песни "Казачьему роду
Малинники, Дом культуры

Для детей

чт 05 апреля, 19:00
Мастер-класс по изготовлению пасхальных поделок
Меховое кафе, кошачье кафе
вс 08 апреля, 18:00
Научное шоу "Максимум"
Академия СуперГероев
вт 10 апреля, 11:30
Встреча Вселенная и космос
Калужская областная детская библиотека
сб 14 апреля, 11:00
Фикси-шоу «Спасатели времени»
Арена КТЗ, ДК

Концерты

ср 04 апреля, 21:00
Agenda
GaragE Bar (Бар Гараж)
чт 05 апреля, 18:30
Концерт Della Mae
Дом музыки
чт 05 апреля, 20:00
Рекорд Оркестр
Овертайм, паб
чт 05 апреля, 20:00
Tribute to Nirvana
AmRa (Амра)

Кино

Кролик Питер
Шерлок Гномс
Первому игроку приготовиться
Тихоокеанский рубеж 2
Новости компаний

«Ростелеком» дарит жителям Калужской области месяц спокойствия

Абонентам «Ростелекома» стало легче приглядывать за домом

«Ростелеком» организовал видеонаблюдение в Правгороде

Увольнение на испытательном сроке: в чем причина?

Опросы
В 2018 году вновь планируется провести шествие выпускников до Старого Торга, а после него - концерт на площади. А какой вариант праздника вам нравится больше? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Юмор и флуд - Первому игроку приготовится

Viktorch1311 31 мар 2018 22:51

ЧК - "Боярышник"

Viktorch1311 30 мар 2018 12:04

ЧК - Жадность

Viktorch1311 26 мар 2018 12:59

записки непостороннего - Хочется жить в свободной стране

mason 19 мар 2018 16:58

Новости партнеров

Преимущества использования МФУ с СНПЧ и рекомендации по выбору удобного устройства

«Время – деньги»

Обзор ЖК «Новое Медведково» от застройщика Инград

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.