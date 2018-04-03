Прокурор против: подростка за пьянку наказали слишком строго

В понедельник, 2 апреля, прокуратура Сухиничского района сообщила об опротестовании решения комиссии по делам несовершеннолетних. Она, по мнению прокурора, неправомерно наказала подростка за пьянку.
В ходе проверки выяснилось, что несовершеннолетняя выпила на местном стадионе, чем нарушила закон о запрете употреблять спиртное в таких местах. А через полтора часа на улице её задержали сотрудники полиции в состоянии опьянения.
Комиссия по делам несовершеннолетних привлекла нарушительницу по двум статьям – распитие в спортсооружении и появление пьяной в общественном месте, после чего оштрафовала. Прокурор же не согласился с этим.
- Вывод комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории района о том, что несовершеннолетней совершено два административных правонарушения одним действием, противоречит фактическим обстоятельствам дела и назначение ей наказания по правилам ч. 2 ст. 4.4 КоАП РФ является незаконным, - говорится в сообщении прокуратуры. - Дело направлено на новое рассмотрение.
Согласно санкции указанной выше статьи, в случае, если нарушитель одним действием совершил два административных нарушения, его должны наказать более строго. То есть малолетняя выпивоха может рассчитывать на смягчение наказания.
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