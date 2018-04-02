Автомобиль выгорел полностью

День смеха 1 апреля в этом году для многих автолюбителей выдался совсем не смешным. Как мы уже писали, на улице Литвиновской днём горели гаражи. Огонь сильно повредил несколько гаражных боксов вместе с автомобилями. А ночью, ориентировочно в 00:40, вспыхнул пожар на улице Садовой.

Там огнём был уничтожен автомобиль ВАЗ 21150. Он выгорел полностью. Сейчас инспекторы устанавливают причины возгорания.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области