Автомобиль выгорел полностью

День смеха 1 апреля в этом году для многих автолюбителей выдался совсем не смешным. Как мы уже писали, на улице Литвиновской днём горели гаражи. Огонь сильно повредил несколько гаражных боксов вместе с автомобилями. А ночью, ориентировочно в 00:40, вспыхнул пожар на улице Садовой.
Там огнём был уничтожен автомобиль ВАЗ 21150. Он выгорел полностью. Сейчас инспекторы устанавливают причины возгорания.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области
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