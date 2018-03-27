«Лада» врезалась в грузовик во Мстихино

В понедельник, 26 марта, на подъездной дороге к Калуге от трассы М3 «Украина» водитель «Лады» не успел затормозить и врезался в остановившийся грузовик. Видео с регистратора опубликовали в группе «Калуга жесть».

Судя по этим кадрам, водитель легковушки двигался с довольно высокой скоростью и слишком поздно начал тормозить. По информации полиции, никто из людей в аварии не пострадал.