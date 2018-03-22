В заброшенном сарае сгорел человек

В ночь на четверг, 22 марта, загорелся заброшенный сарай в деревне Алешково Малоярославецкого района.

- При тушении сарая обнаружен труп человека, - сообщает калужское региональное управление Следственного комитета. - Предположительно, это мужчина, личность которого в настоящее время устанавливается. По предварительной версии, пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем обитателей бесхозного помещения.

Сейчас следователи продолжают проверку.

Фото: СК по Калужской области.