В заброшенном сарае сгорел человек

В ночь на четверг, 22 марта, загорелся заброшенный сарай в деревне Алешково Малоярославецкого района.
- При тушении сарая обнаружен труп человека, - сообщает калужское региональное управление Следственного комитета. - Предположительно, это мужчина, личность которого в настоящее время устанавливается. По предварительной версии, пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем обитателей бесхозного помещения.
Сейчас следователи продолжают проверку.
Фото: СК по Калужской области.
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