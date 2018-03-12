Пассажирский поезд переехал мужчину в Балабаново

В субботу, 10 марта, в Балабаново под пассажирский поезд «Москва - Климов» попал мужчина. Он скончался до приезда скорой, сообщили очевидцы в группе «Калуга жесть».
Как нам рассказал 12 марта старший следователь Брянского следственного отдела на транспорте Николай ЛОБАЧЕВ, машинисты увидели мужчину, переходящего железнодорожные пути, но на световые и звуковые сигналы он не реагировал.
Личность погибшего до сих пор не установлена. На вид ему около 60 лет. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.
|
Пешеход погиб под колёсами «Киа» 12.03.2018 10:58
Рыбаков просят не выпивать на льду 12.03.2018 10:23
Бывший футболист «Калуги» погиб в Китае 12.03.2018 09:46
Пропавшую 8 марта женщину нашли мёртвой 11.03.2018 17:51
Водитель сбил пенсионерку на улице Театральной и скрылся 07.03.2018 15:33
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: