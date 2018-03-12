Пассажирский поезд переехал мужчину в Балабаново

В субботу, 10 марта, в Балабаново под пассажирский поезд «Москва - Климов» попал мужчина. Он скончался до приезда скорой, сообщили очевидцы в группе «Калуга жесть».

Как нам рассказал 12 марта старший следователь Брянского следственного отдела на транспорте Николай ЛОБАЧЕВ, машинисты увидели мужчину, переходящего железнодорожные пути, но на световые и звуковые сигналы он не реагировал.

Личность погибшего до сих пор не установлена. На вид ему около 60 лет. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.