Сторож сгорел на улице Тарутинской

В ночь на субботу, 3 марта, рядом с одним из складов на улице Тарутинской в Калуге загорелся строительный вагончик, в котором находился сторож. Мужчина погиб.

- По предварительным данным, сторожка задымилась и мужчина отравился угарным газом, - рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета. - На момент происшествия он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Поверка сейчас продолжается.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.