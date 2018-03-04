Сторож сгорел на улице Тарутинской

В ночь на субботу, 3 марта, рядом с одним из складов на улице Тарутинской в Калуге загорелся строительный вагончик, в котором находился сторож. Мужчина погиб.
- По предварительным данным, сторожка задымилась и мужчина отравился угарным газом, - рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета. - На момент происшествия он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.
Поверка сейчас продолжается.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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