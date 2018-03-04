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Сторож сгорел на улице Тарутинской

04.03.2018 19:14 0 485 Дмитрий Ивьев
Сторож сгорел на улице Тарутинской

В ночь на субботу, 3 марта, рядом с одним из складов на улице Тарутинской в Калуге загорелся строительный вагончик, в котором находился сторож. Мужчина погиб.

- По предварительным данным, сторожка задымилась и мужчина отравился угарным газом, - рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета. - На момент происшествия он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Поверка сейчас продолжается.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.


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Тэги: происшествие пожар
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