От дома ничего не осталось: женщина обгорела на пожаре

Поздно вечером в понедельник, 26 февраля, жилой дом загорелся в деревне Прудки Малоярославецкого района.

Огонь полностью уничтожил строение. Пострадала 54-летняя женщина – у неё ожоги ноги второй степени.

Предварительная причина случившегося – неисправность печи и дымохода, рассказали нам в ГУ МЧС по Калужской области.