От дома ничего не осталось: женщина обгорела на пожаре

Поздно вечером в понедельник, 26 февраля, жилой дом загорелся в деревне Прудки Малоярославецкого района.
Огонь полностью уничтожил строение. Пострадала 54-летняя женщина – у неё ожоги ноги второй степени.
Предварительная причина случившегося – неисправность печи и дымохода, рассказали нам в ГУ МЧС по Калужской области.
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