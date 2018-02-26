В Калуге пропала 64-летняя женщина

В понедельник, 19 февраля, ушла из больницы в Калуге 64-летняя Надежда ЧУРИКОВА. С тех пор о её местонахождении ничего неизвестно, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Приметы:

Рост – 163 см,

Телосложение – худощавое,

Волосы – светло-русые до плеч.

Была одета в светло-бежевую дублёнку с капюшоном, чёрные сапоги. С собой – небольшая, чёрная сумка.

Женщина нуждается в медицинской помощи. Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.