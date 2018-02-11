Тело женщины нашли в квартире

Вечером в пятницу, 9 февраля, в квартире одного из домов в Сосенском нашли тело женщины. Об этом сообщает калужское региональное управление Следственного комитета.
- По предварительным данным, погибшая проживала с сожителем, который и сообщил в службу спасения о том, что чувствует запах газа, - рассказали в СК. - Выехавшие на место спасатели обнаружили тело женщины и мужчину в бессознательном состоянии.
Осмотр показал, что в квартире установлен газовый проточный водонагреватель, тяга в дымоходе квартиры отсутствовала. Сейчас продолжается проверка, устанавливается причина смерти хозяйки квартиры.
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