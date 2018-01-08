На трассе Калуга – Тула ВАЗ вылетел в кювет

В ночь на понедельник, 8 января, на 36 километре трассы Калуга – Тула произошло ДТП, в котором пострадал один человек.
Автомобиль ВАЗ-2114 вылетел в кювет и перевернулся, сообщает ГУ МЧС по Калужской области. О степени травм пострадавшего пока не сообщается, равно как и о причинах аварии, но наиболее вероятная – гололёд.
Как мы уже писали, в начале этой недели в Калугу пришли холода, столбики термометров опустились ниже ноля. Как следствие, на дорогах – сильная гололедица.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области
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