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На трассе Калуга – Тула ВАЗ вылетел в кювет

08.01.2018 11:49 4 1817 Сергей ПЕТРОВ
На трассе Калуга – Тула ВАЗ вылетел в кювет

В ночь на понедельник, 8 января, на 36 километре трассы Калуга – Тула произошло ДТП, в котором пострадал один человек.

Автомобиль ВАЗ-2114 вылетел в кювет и перевернулся, сообщает ГУ МЧС по Калужской области. О степени травм пострадавшего пока не сообщается, равно как и о причинах аварии, но наиболее вероятная – гололёд.

Как мы уже писали, в начале этой недели в Калугу пришли холода, столбики термометров опустились ниже ноля. Как следствие, на дорогах – сильная гололедица.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области


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Тэги: происшествие ДТП авария

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