Массовая драка со стрельбой: убийце вынесен приговор

28.12.2017 12:22 3099

Судебная коллегия по уголовным делам Калужского областного суда оставила без изменения приговор в отношении 33-летнего жителя Обнинска. Он признан виновным в убийстве, сообщает в четверг, 28 декабря, областная прокуратура.

Как мы рассказывали, в сентябре 2016 года возле ТЦ «Обнинский» на Киевском шоссе произошла массовая драка.

Одни молодые люди слушали радио, другие сделали им замечание, так как с ними была девушка с детской коляской. Несмотря на то, что их требование было выполнено, молодые люди развязали драку. В обеих компаниях были девушки, которые также пустили в ход кулаки. Спустя три дня участники конфликта встретились вновь. На этот раз разборки закончились убийством.

33-летний мужчина взял из автомобиля пневматическое оружие и выстрелил из него в 36-летнего. Спустя несколько часов пострадавший скончался в больнице. Мужчина вину в совершении преступления не признал, пояснив, что он выстрелил случайно и убивать никого не хотел.

Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, удовлетворен гражданский иск матери погибшего о возмещении ей компенсации морального вреда в размере 1,5 млн рублей.