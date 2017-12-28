Погибший пешеход застрял в заднем стекле иномарки

В среду, 27 декабря, в 16:50 на 98 км автодороги М-3 «Украина» произошло ДТП, в котором погиб человек.

- По предварительной информации, 30-летний водитель Skoda Octavia, двигаясь со стороны Москвы в сторону Брянска по второй (левой) полосе, сбил пешехода, - сообщает УГИБДД России по Калужской области.

39-летний мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево. Он погиб на месте. По свидетельствам очевидцев, погибший застрял в заднем стекле иномарки.

Фото: УГИБДД России по Калужской области.