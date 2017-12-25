Дамские разборки: одна женщина попала в больницу, другая под статью

37-летнюю женщину с ушибом головного мозга и острой внутричерепной гематомой доставили в больницу Боровского района. Полицейские выяснили, что пострадавшая является сотрудницей одного из местных предприятий.
- В рабочее время между потерпевшей и её коллегой произошла ссора, - сообщает пресс-служба УМВД России по Калужской области.
В итоге 43-летняя дама ударила свою оппонентшу так, что та упала с лестницы. Пострадавшая пыталась добраться до ближайшей автобусной остановки, но внезапно почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Прохожие вызвали «Скорую».
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Причины ссоры в полиции не называют - обстоятельства случившегося выясняются. Женщине грозит до 8 лет лишения свободы.
|
Столкновение легковушки с фургоном – двое погибли 25.12.2017 14:20
3-летняя девочка погибла во время пожара 23.12.2017 13:03
В Тарусе почтальон отбилась от грабителя в маске 22.12.2017 16:30
Грузовик сбил 8-летнего мальчика на «зебре» 22.12.2017 15:32
СК начал проверку после нападения на журналиста в Калуге 22.12.2017 07:57
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: