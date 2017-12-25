Дамские разборки: одна женщина попала в больницу, другая под статью

37-летнюю женщину с ушибом головного мозга и острой внутричерепной гематомой доставили в больницу Боровского района. Полицейские выяснили, что пострадавшая является сотрудницей одного из местных предприятий.



- В рабочее время между потерпевшей и её коллегой произошла ссора, - сообщает пресс-служба УМВД России по Калужской области.

В итоге 43-летняя дама ударила свою оппонентшу так, что та упала с лестницы. Пострадавшая пыталась добраться до ближайшей автобусной остановки, но внезапно почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Прохожие вызвали «Скорую».

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Причины ссоры в полиции не называют - обстоятельства случившегося выясняются. Женщине грозит до 8 лет лишения свободы.