В Тарусе почтальон отбилась от грабителя в маске

В четверг, 21 декабря, в Тарусе неизвестный в чёрной маске напал на почтальона.

- Грабитель распылил в лицо почтальона газ из баллончика, после чего попытался выхватить сумку из рук, - рассказали нам 22 декабря в пресс-службе УФПС по Калужской области. - Женщина изо всех сил удерживала сумку, громко кричала и звала на помощь, отбиваясь от злоумышленника.

В итоге мужчина предпочёл убежать ни с чем. Почтальон Ольга Тетерева не пострадала.

Полиция ищет нападавшего. За проявленную самоотверженность почтальона обещают поощрить.

Фото: УФПС по Калужской области.