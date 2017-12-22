В Тарусе почтальон отбилась от грабителя в маске

В четверг, 21 декабря, в Тарусе неизвестный в чёрной маске напал на почтальона.
- Грабитель распылил в лицо почтальона газ из баллончика, после чего попытался выхватить сумку из рук, - рассказали нам 22 декабря в пресс-службе УФПС по Калужской области. - Женщина изо всех сил удерживала сумку, громко кричала и звала на помощь, отбиваясь от злоумышленника.
В итоге мужчина предпочёл убежать ни с чем. Почтальон Ольга Тетерева не пострадала.
Полиция ищет нападавшего. За проявленную самоотверженность почтальона обещают поощрить.
Фото: УФПС по Калужской области.
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