Утонувшего на Вырке рыбака мог спасти кусок веревки

В среду, 13 декабря, на пресс-конференции в «Интерфакс-Центре» в Калуге спасатели сообщили подробности трагедии на Вырке, где на минувшей неделе погиб 70-летний рыбак.

Мужчина приехал рыбачить из Калуги и пошел по озеру не по протоптанной другими рыболовами тропе, а по целине. И в результате провалился в полынью. Остальные рыболовы не смогли ему помочь.

- Другие рыбаки стали бегать искать палку или длинную ветку, которой можно было бы его вытащить, - рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС по Калужской области Виктор СИРОТЕНКО. - Под рукой не оказалось элементарных средств спасения. Если бы у них была веревка длиной 6-8 метров, то товарища бы спасли.

С начала ледостава на водоемах Калужской области погибло уже три рыболова. Еще двое утонули в Боровском районе.

Сотрудники МЧС напоминают, что, собираясь на зимнюю рыбалку, необходимо брать с собой длинную веревку или шило с удобными ручками, чтобы выползти на лед самостоятельно. Также спасатели предупреждают, что из-за теплой погоды структура успевшего намерзнуть льда изменилась, он стал рыхлым и ломким. Выходить на такой лед опасно.