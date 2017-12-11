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Строитель сгорел в бытовке

11.12.2017 14:19 0 1491 Елена Французова
Строитель сгорел в бытовке

В понедельник, 11 декабря, около 2:30 ночи произошёл пожар в садоводческом товариществе «Новое Новорябцево» в Малоярославецком районе. В результате погиб 32-летний мужчина.

По предварительной информации, в садоводческое товарищество из Новгородской области приехали трое строителей. Накануне трагедии мужчины выпивали в бытовке. Ночью они проснулись, обнаружили, что бытовка горит, и попытались выбраться из неё на улицу. Спастись удалось двоим.

Вероятная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при обращении с электроприборами.

- Со слов работников, они положили свою одежду на электрическую плитку, чтобы просушить, - сообщает калужское региональное управление Следственного комитета.

Следователем назначены пожаро-техническое и судебно-медицинское исследования.

Фото: Калужское региональное управление Следственного комитета.


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Тэги: происшествие

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