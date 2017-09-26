«Буханка» протаранила легковушку

Днём в понедельник, 25 сентября, на улице Ленина в Кондрово столкнулись УАЗ 396295 и «Рено Меган».
По предварительным данным ГИБДД, 24-летний водитель «буханки» ехал на красный сигнал светофора и врезался в легковушку.
54-летняя пассажирка «буханки» попала в больницу с черепно-мозговой травмой.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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