«Буханка» протаранила легковушку

Днём в понедельник, 25 сентября, на улице Ленина в Кондрово столкнулись УАЗ 396295 и «Рено Меган».

По предварительным данным ГИБДД, 24-летний водитель «буханки» ехал на красный сигнал светофора и врезался в легковушку.

54-летняя пассажирка «буханки» попала в больницу с черепно-мозговой травмой.

Фото: УГИБДД по Калужской области.