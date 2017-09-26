Глас народа
Важно:
Какие дворы благоустроят в 2017-м. Найди свой
Среда, 27 сентября
66.99 / 69.49
$ 56.38 / 58.68
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

«Буханка» протаранила легковушку

26.09.2017 15:50 0 1299 Дмитрий Ивьев
«Буханка» протаранила легковушку

Днём в понедельник, 25 сентября, на улице Ленина в Кондрово столкнулись УАЗ 396295 и «Рено Меган».

По предварительным данным ГИБДД, 24-летний водитель «буханки» ехал на красный сигнал светофора и врезался в легковушку.

54-летняя пассажирка «буханки» попала в больницу с черепно-мозговой травмой.

Фото: УГИБДД по Калужской области.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: дтп происшествие

Еще новости из рубрики «Происшествия»

В Калуге водитель сбил велосипедиста и скрылся 26.09.2017 11:30

9-летняя девочка пострадала в перевернувшемся авто 25.09.2017 16:07

20-летний водитель «Жигулей» погиб в аварии под Калугой 25.09.2017 15:49

Велосипедист погиб под колёсами авто 25.09.2017 10:56

Под Калугой таксист протаранил автобус, в котором ехали 46 человек 24.09.2017 08:59

26.09.2017 21:51 182 4
26.09.2017 15:22 1071 26
26.09.2017 13:32 1335 17
Все народные новости →

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

чт 28 сентября, 19:00
Диана Арбенина и «Ночные снайперы»
Арена КТЗ, ДК
ср 04 октября, 19:00
Концерт Лолиты
Арена КТЗ, ДК
вс 05 ноября, 19:00
Концерт группы "БИ-2". "Горизонт событий"
Арена КТЗ, ДК
вт 21 ноября, 19:00
"ЮДИ". Шоу света и тьмы
Арена КТЗ, ДК

Для детей

сб 30 сентября, 12:00
Мастер-классы в Школе мастеров
Дом мастеров
сб 30 сентября, 18:30
Праздник "Осенины"
Дом мастеров
сб 30 сентября, 13:00
Научная суббота в Безумной лаборатории
Безумная лаборатория
ср 04 октября, 12:30
ЛИТЕРАТУРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАКОМСТВО «ЗДРАВСТВУЙТЕ, СОСЕДИ ПО ПЛАНЕТЕ»
Городская библиотека-филиал № 13

Концерты

ср 27 сентября, 19:00
Концерт "Кругосветное путешествие с Губернским духовым оркестром"
Филармония
чт 28 сентября, 19:00
Концерт "Кружевница"
Филармония
чт 28 сентября, 19:00
Диана Арбенина и «Ночные снайперы»
Арена КТЗ, ДК
пт 29 сентября, 17:30
Концерт "Песни родной сторонки"
Дом мастеров

Кино

Kingsman: Золотое кольцо
В гостях у Элис
мама!
ЛЕГО Ниндзяго Фильм
Новости компаний

Портфель кредитных карт ВТБ превысил 20 млрд рублей

«Ростелеком» предлагает калужанам видеонаблюдение в Умном доме

Группа ВТБ выпустила 2 млн карт платежной системы «Мир»

Филиал «Калугаэнерго» принял участие в фестивале #ВместеЯрче в Калуге

Опросы
Краеведы выходят на пикет «Сохраним старую Калугу». А вы хотите, чтобы старые дома сохранялись и на это тратились деньги? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Юмор и флуд - Самокат

Viktorch1311 22 сен 2017 10:59

Хорошая музыка - Безотносительное

drughunter 29 авг 2017 07:00

4еловек's блог - Троли разные над городом кружатся

4еловек 28 авг 2017 11:20

Юмор и флуд - Забавные стереотипы

Viktorch1311 21 авг 2017 09:59

Новости партнеров

Фитнес питание, как залог крепкого здоровья

Что такое Форекс, и как простому человеку заработать на валютном рынке?

Электронная коммерция: преодоление трудностей на примере магазина сантехники

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.