В Калуге водитель сбил велосипедиста и скрылся

Ночью в понедельник, 25 сентября, на окружной дороге в Калуге неустановленный водитель сбил велосипедиста.
По предварительным данным, инцидент произошёл около 00:45 в районе Грабцево. Автомобилист с места происшествия скрылся.
У велосипедиста сломаны нога и нос.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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