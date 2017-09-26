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В Калуге водитель сбил велосипедиста и скрылся

26.09.2017 11:30 20 1389 Дмитрий Ивьев
В Калуге водитель сбил велосипедиста и скрылся

Ночью в понедельник, 25 сентября, на окружной дороге в Калуге неустановленный водитель сбил велосипедиста.

По предварительным данным, инцидент произошёл около 00:45 в районе Грабцево. Автомобилист с места происшествия скрылся.

У велосипедиста сломаны нога и нос.

Фото: УГИБДД по Калужской области.


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Тэги: дтп происшествие

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