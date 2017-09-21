В Обнинске таксист погиб, врезавшись в дерево

В четверг, 21 сентября, около 9 утра на улице Гурьянова в Обнинске произошло ДТП.

- По предварительным данным, 54-летний водитель Hyundai, двигаясь по улице Гурьянова в сторону улицы Комарова, не справился с управлением и врезался в дерево, - сообщает УГИБДД по Калужской области.

Таксист умер на месте ДТП до приезда «Скорой». Поскольку удар машины о дерево был несильным, есть версия, что водителю стало плохо во время движения, поэтому он съехал с дороги и затем умер. Более точная информация появится после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Фото: Типичный Обнинск.