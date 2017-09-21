В Обнинске таксист погиб, врезавшись в дерево

В четверг, 21 сентября, около 9 утра на улице Гурьянова в Обнинске произошло ДТП.
- По предварительным данным, 54-летний водитель Hyundai, двигаясь по улице Гурьянова в сторону улицы Комарова, не справился с управлением и врезался в дерево, - сообщает УГИБДД по Калужской области.
Таксист умер на месте ДТП до приезда «Скорой». Поскольку удар машины о дерево был несильным, есть версия, что водителю стало плохо во время движения, поэтому он съехал с дороги и затем умер. Более точная информация появится после проведения судебно-медицинской экспертизы.
Фото: Типичный Обнинск.
|
На «зебре» в Калуге сбили 21-летнего парня 21.09.2017 13:34
На обочине Киевской трассы сбили велосипедиста 21.09.2017 11:03
Пропавшего грибника нашли в лесу 21.09.2017 10:48
В массовой аварии с 5 машинами пострадали четыре человека 21.09.2017 10:34
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: