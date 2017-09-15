В Калуге во дворе сбили 9-летнего мальчика

В четверг, 14 сентября, в 16:23 в районе дома № 20 по улице Чичерина произошло ДТП.
- По предварительным данным, 25-летний водитель Daewoo Nexia. двигаясь по дворовой территории со стороны улице Пухова в сторону переулка Чичерина, сбил 9-летнего мальчика, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства, - сообщает УГИБДД России по Калуге.
Пострадавшего доставили в детскую областную больницу. Мальчик отделался ссадинами.
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