В Калуге во дворе сбили 9-летнего мальчика

15.09.2017 15:38 1752

В четверг, 14 сентября, в 16:23 в районе дома № 20 по улице Чичерина произошло ДТП.

- По предварительным данным, 25-летний водитель Daewoo Nexia. двигаясь по дворовой территории со стороны улице Пухова в сторону переулка Чичерина, сбил 9-летнего мальчика, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства, - сообщает УГИБДД России по Калуге.

Пострадавшего доставили в детскую областную больницу. Мальчик отделался ссадинами.