Следствие ищет ребёнка, пострадавшего на детских качелях

В понедельник, 11 сентября, «ВКонтакте» появилась информация о том, что в Калуге во дворе дома № 155 на улице Суворова, качаясь на сломанных качелях, пострадала девочка.
Как нам сообщили в УМВД России по Калуге, в больницу по данному факту никто не обращался. В то же время калужское региональное управление Следственного комитета начало проверку.
- Следователем проведен осмотр места происшествия - протоколом зафиксирована неисправность детских качелей, которая не устранена до сих пор, выясняется принадлежность детской площадки, - сообщает СК.
Установить личность пострадавшей девочки и ее родителей пока не удалось.
В связи с этим следственные органы просят очевидцев происшествия, а также родителей пострадавшего ребёнка связаться с ними по телефону 72-08-65 (старший следователей Сергей Евгеньевич Сергеев).
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