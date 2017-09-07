Стали известны подробности смертельного ДТП с лесовозом

Как мы рассказывали, в среду, 6 сентября, в 11:30 на 228 километре Киевской трассы произошло ДТП.
- По предварительным данным, 63-летний водитель автомашины Chery Amulet, двигаясь со стороны станции Кудринская в сторону Мещовска, на перекрёстке не предоставил преимущество лесовозу Scania, который двигался со стороны Брянска в сторону Калуги, - сообщает УГИБДД по Калужской области.
В результате произошло столкновение автомобилей Chery и Mitsubishi Lancer. А лесовоз перевернулся, и две легковушки засыпало брёвнами.
Водитель Chery Amulet погиб на месте, водитель Mitsubishi Lancer с сотрясением головного мозга, ссадинами головы доставлен в больницу. Пострадал и пассажир Mitsubishi, у него перелом правой голени.
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