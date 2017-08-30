Мотоциклист сломал бедро, не уступив дорогу иномарке

30.08.2017 11:40 536

Во вторник, 29 августа, около 13:38 в районе дома 22 по улице Молодёжной деревни Малые Зимницы Кировского района произошло ДТП.

- По предварительной информации, 54-летний водитель мотоцикла «Минск», при выезде с прилегающей территории, не уступил дорогу Hyundai Accent, - сообщает Управление ГИБДД России по Калужской области.

Мотоциклиста с перелом бедра правой ноги доставили в больницу.

Фото ГУ МЧС России по Калужской области.