Мотоциклист сломал бедро, не уступив дорогу иномарке

Во вторник, 29 августа, около 13:38 в районе дома 22 по улице Молодёжной деревни Малые Зимницы Кировского района произошло ДТП.
- По предварительной информации, 54-летний водитель мотоцикла «Минск», при выезде с прилегающей территории, не уступил дорогу Hyundai Accent, - сообщает Управление ГИБДД России по Калужской области.
Мотоциклиста с перелом бедра правой ноги доставили в больницу.
Фото ГУ МЧС России по Калужской области.
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